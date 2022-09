Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Tychach. Inauguracja roku szkolnego 2022/23. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

Inauguracja nowego roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół nr 5 w Tychach dla pierwszaków odbyła się o dziesiątej. Dzieci powitali koledzy z klasy trzeciej. Pani dyrektor, Jolanta Pająk, przedstawiła wychowawczynie oraz nauczycieli, z którymi dzieci będą się spotykać, powiedziała parę słów do dzieci i rodziców, a potem wychowawczynie zabrały małych uczniów do klas. Wszystko przebiegło sprawnie, szybko - w dostosowanym do siedmiolatków wymiarze czasowym.