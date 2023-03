64 rodziny w Lędzinach będą mieć ogrzewanie tylko do końca roku? Spotkanie w Urzędzie Miasta

"64 rodziny bez ogrzewania? Mieszkańcy lędzińskiego osiedla szukają pomocy. W poniedziałek odbędzie się spotkanie ostatniej szansy dla mieszkańców osiedla Gwarków w Lędzinach. Mieszkańcy tych bloków są zagrożeni wykluczeniem energetycznym.

Miało być ciepło systemowe, ale Węglokoks wycofał się z wcześniejszych deklaracji, by podpiąć trzy duże bloki przy ulicy Gwarków w Lędzinach do nitki ciepłowniczej. "Już nam się nie opłaca", słyszą mieszkańcy i są zdesperowani, bo po 2023 roku już nie będą mogli (w myśl uchwały antysmogowej) korzystać z pozaklasowych kotłów, zamontowanych na ich koszt raptem kilka lat temu.

Burmistrz i Rada Miasta (wewnętrznie skłóceni) nabierają wody w usta, nie kwapiąc się do pomocy. Mieszkańcy wymusili jednak spotkanie z udziałem lokalnego samorządu, zarządcy wspólnoty oraz Węglokoksu" - notkę tej treści otrzymaliśmy z zaproszeniem do zrelacjonowania tego spotkania.